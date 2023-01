Révolution en équipe de France, il pose sa candidature

Guillaume de Saint Sauveur

Avec les retraites internationales d’Hugo Lloris et Steve Mandanda, deux places se sont donc libérées ces derniers jours dans la hiérarchie des gardiens de l’équipe de France. Et Illan Meslier, qui fait partie des prétendants naturels en raison de ses excellentes performances avec Leeds, interpelle Didier Deschamps à ce sujet.

Une révolution est en cours au sein de l’équipe de France, celle des gardiens de but. Après quinze ans de règne pour le tandem Lloris-Mandanda, le premier dans la peau du titulaire indiscutable et le second en tant que doublure, il va être temps pour Didier Deschamps de bouleverser sa hiérarchie, les deux portiers ayant récemment annoncé leur retraite internationale.

« Mon niveau peut me permettre d’être appelé »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Illan Meslier (22 ans) a posé sa candidature pour les Bleus où il n’a encore jamais été convoqué : « Oui. Le niveau que j'affiche maintenant pourrait me permettre d'être appelé. J'ai acquis de l'expérience en sélection, en Premier League », indique le gardien de Leeds.

« Les places se libèrent »