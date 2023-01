Entre Deschamps et Le Graët, les masques tombent

Thomas Bourseau

Noël Le Graët se trouve dans l’oeil du cyclone depuis quelques semaines à la Fédération française du football pour ses propos sur Zinedine Zidane et ses allégations autour d’agressions sexuelles. Et son lien avec Didier Deschamps ne serait pas si fort qu’on le croit.

Le dimanche 8 janvier, soit un jour après l’officialisation de la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026, Noël Le Graët livrait une interview téléphonique à RMC pour l’émission Bartoli Time au cours de laquelle il a forcément été question du renouvellement du contrat de Deschamps et de l’option Zinedine Zidane qui n’avait pas été prise en considération. Le président de la Fédération française de football, qui a depuis été mis en retrait en attente de la publication de l’audit, affirmait n’en avoir « rien à secouer » de l’avenir de Zinedine Zidane.

«Il n’a même pas voulu de Deschamps. Il ne voulait pas de France 98»

De quoi engendrer une colère nationale que ce soit au niveau des sportifs ou de la classe politique. D’autant plus que le soutien indélébile de Noël Le Graët envers Didier Deschamps est surprenant au vu de la supposée position initiale qu’adoptait Noël Le Graët avant de nommer Deschamps à la tête des Bleus en 2012. « Le Graët ? Il n’a aucun bilan qui le défend. Arrêtez avec ça, les résultats, ce n’est pas lui, il n’est pas sur le terrain. Il n’a même pas voulu de (Didier) Deschamps parce qu’il ne voulait pas de France 98, il ne voulait pas de Laurent Blanc qu’il a pris par défaut après Knysna et il a pris Deschamps également par défaut, parce que si ça ne tenait qu’à lui, il gardait (Raymond) Domenech, je te signale ! ». a confié Daniel Riolo sur les ondes de RMC pour l’émission de l’ After Foot mercredi soir.

«Qu’on arrête de me dire qu’il a fait rentrer de l’oseille dans la Fédé»