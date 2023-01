Il vend la mèche pour Zidane !

Arnaud De Kanel

En prolongeant son contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2026, Didier Deschamps contraint Zinédine Zidane à revoir ses plans pour son avenir. Les rumeurs fusent pour l'ancien entraineur du Real Madrid qui pourrait atterrir au PSG selon la presse espagnole. De son côté, Lionel Charbonnier a évoqué les futures destinations de son ami.

Les relations sont plis froides que jamais entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane. Le premier a rempilé pour 4 ans de plus, tandis que son camarade de l'épopée de 1998 attendait sagement le poste. Ainsi, Zinédine Zidane doit considérer son avenir. Après le Brésil et le PSG, d'autres destinations pourraient s'offrir à lui. Lionel Charbonnier les a identifié.

Mercato - PSG : Le feuilleton Zidane plombé à cause de l’OM ? https://t.co/U7lfbxuVM7 pic.twitter.com/rZvTpNZoIZ — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

La Premier League pour Zidane ?

Consultant pour RMC et ancien coéquipier de Zinédine Zidane, Lionel Charbonnier a donné son avis sur la future destination de l'ancien manager du Real Madrid. Pour lui, ce ne sera pas l'Angleterre. « (Zinedine) Zidane est à un tournant. Ça fait un an et demi qu'il n'entraine pas. Il voulait l'équipe de France. Il sort du Real et maintenant, il est obligé de prendre une équipe extraordinaire, au minimum le PSG. (...) Le problème maintenant, c'est qu'il ne peut pas se permettre d'attendre l'équipe de France, sinon il va être oublié pendant les cinq ans où il n'aura pas exercé. L'Angleterre, il n'ira pas. Par contre, il y a l'Italie où il peut retrouver un club pour lequel il a des attaches : la Juventus », a confié Charbonnier dans l'émission Rothen s'enflamme avant d'apporter plus de précisions.

«Il va aller à la Juve, ou prendre une sélection nationale»