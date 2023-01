L'équipe de France en pleine révolution, Deschamps est interpellé au RC Lens

La rédaction

Ils sont nombreux, depuis les retraites internationales d'Hugo Lloris et Steve Mandanda, à pouvoir prétendre à une place de gardien en Équipe de France. Si Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan et Alphonse Areola, gardien de West Ham devraient être respectivement numéro 1 et 2, le poste de troisième gardien est dur à pronostiquer. Mais Brice Samba, le gardien du RC Lens, croit en ses chances.

Il a une chanson en son nom, chez les supporters du RC Lens. « Brice Samba, la la la la la la, Brice Samba » . Si les paroles sont d'une simplicité enfantine, avoir un chant en son nom, scandé par le public de Bollaert, c'est toujours un plaisir pour un joueur. Ce chant illustre à la perfection le joueur extra important qu'est devenu Brice Samba chez les deuxièmes de Ligue 1. Avant de rejoindre l'équipe de France ?

Un des meilleurs gardiens de Ligue 1

3ème meilleur gardien en terme de tirs arrêtés (82,3%), Brice Samba est la pièce maîtresse de l'entraîneur de Lens, Franck Haise. Mais le portier français, en plus de l'ambition de qualifier son club en Ligue des Champions l'an prochain, a un autre objectif en tête, celui de rejoindre l'équipe de France. Il pourrait en tout cas profiter du départ de Lloris et Mandanda, à qui il a rendu hommage, sur Téléfoot : « Il y a eu deux monuments qui ont arrêté. Être au haut niveau aussi longtemps, c'est vraiment pas facile. Bravo. »

« Je me donnerais à 10 000% pour pouvoir représenter ce pays. »