Un énorme transfert bouclé par le RC Lens ?

Arnaud De Kanel

Auteur d'une excellente première partie de saison, Loïs Openda voit sa cote exploser. Le jeune attaquant belge fait le bonheur du RC Lens qui a trouvé en lui le parfait remplaçant à Arnaud Kalimuendo. Or, les prestations d'Openda ne passent pas inaperçues et le club artésien pourrait recevoir une proposition dès cet hiver.

Arrivé cet été au RC Lens en provenance du FC Bruges, Loïs Openda crève l'écran. Depuis le début de la saison, il a déjà marqué à neuf reprises en Ligue 1, dont un splendide chef d'oeuvre face au PSG de Kylian Mbappé. Avec Florian Sotoca, il est l'homme fort de l'attaque du RC Lens, solide dauphin du club de la capitale. Agé de 22 ans, il est logiquement promis à un bel avenir et un club anglais aimerait mettre la main dessus lors du mercato hivernal.

Goal Loïs Openda 🆚 Strasbourg 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/s8bazWXS8n — Actu @BelRedDevils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) January 11, 2023

Leicester surveille Openda

Depuis plusieurs semaines, Loïs Openda serait observé par Leicester selon Média Foot . Le club anglais pourrait solliciter le buteur belge cet hiver pour lui proposer un transfert. Estimé à 20M€, il pourrait rapporter gros au club artésien. Mais que ce soit du côté lensois où chez le joueur, il en est hors de question.

Openda veut rester