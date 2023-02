Grosse promotion en vue pour Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

L'Équipe de France va entamer un nouveau cycle suite à cette Coupe du monde. Hugo Lloris et Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale. Et depuis quelques heures, Raphaël Varane est également annoncé vers une retraite internationale. Didier Deschamps devra donc se trouver un nouveau capitaine. Et il pourrait se tourner vers Kylian Mbappé pour cela.

Suite à cette finale de Coupe du monde, perdue face à l’Argentine, l’Équipe de France va connaître un grand chamboulement. Hugo Lloris et Steve Mandanda ont annoncé leur retraite internationale. Didier Deschamps va devoir se trouver un nouveau capitaine. Si jusqu’à présent, le choix se portait par défaut sur Raphaël Varane, le sélectionneur tricolore devra finalement se creuser un peu plus la tête.

Après Lloris, Varane va prendre sa retraite internationale

À en croire les informations divulguées par Le Parisien , Raphaël Varane devrait renoncer à l’Équipe de France. Ces derniers temps, le défenseur français pesait le pour et le contre concernant son avenir, mais une retraite internationale semble prédominer. Raphaël Varane commencerait à être usé physiquement et psychologiquement. Le joueur de Manchester United voudrait consacrer plus de temps à sa famille.

Mbappé nouveau capitaine des Bleus ?

Après Hugo Lloris et Steve Mandanda, Raphaël Varane devrait ainsi se retirer de la sélection de Didier Deschamps. Qui deviendra donc le nouveau capitaine de l’Équipe de France. En l’absence de Paul Pogba, le sélectionneur tricolore pourrait bien miser sur Kylian Mbappé. La star de 24 ans a déjà porté le brassard au PSG. Après Christophe Galtier, Didier Deschamps pourrait opter pour cette solution. À suivre...