Scandale FFF : «Je me demande s’il est encore lucide», Le Graët se fait charger

Hugo Chirossel

Alors que les premiers éléments de l’audit commandé par le ministère des Sports sur la gestion de la FFF ont été dévoilés lundi, Patrick Anton a réagi pour la première fois. Si ce rapport vient confirmer la tendance concernant les agissements de Noël Le Graët, le président du Conseil national d’éthique estime qu’il n’a pas la lucidité pour quitter définitivement son poste, auquel il compte s’accrocher.

Attendu depuis plusieurs mois, l’audit commandé par le ministère Sports a dévoilé ses premiers éléments lundi dernier. Un rapport à charge pour Noël Le Graët, qui considère notamment que « compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français . »

L'info du jour pic.twitter.com/XmJfRupw7C — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

« Ce n’était pas un fait isolé »

Patrick Anton, qui avait réclamé la démission du président de la FFF, a réagi aux conclusions de ce rapport. « L’audit vient confirmer la décision qu’on avait prise au Conseil national de l'éthique de demander le retrait du président Noël Le Graët. Cette décision au comité d’éthique, nous l’avons prise à partir du moment où il y a eu l’interview dans l’émission de Marion Bartoli et qu’on a vu de quelle manière une légende du football français, Zidane, était considérée. Ce n’était pas un fait isolé, ça vient se rajouter à d’autres faits », a-t-il déclaré auprès de RMC .

« Je crains qu’il ne s’accroche encore à son poste »