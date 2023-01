Scandale FFF : «On a assez d’éléments», ça chauffe pour Le Graët

La rédaction

Après la mise en retrait de Noël Le Graët de son poste de président de la FFF, on était encore dans l’attente des résultats de l’audit du ministère des Sports sur la gestion de la Fédération Française de Football. D’après Daniel Riolo, il y aurait assez d’éléments pour que l’ancien maire de Guingamp, ainsi que Florence Hardouin, soient définitivement évincés.

Alors qu’il fait l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel et moral, Noël Le Graët a été mis en retrait de son poste de président de la FFF. Déjà dans l’œil du cyclone à la suite de certaines de ses déclarations, ses propos sur Zinédine Zidane ont été la goûte de trop. Dans le même temps, Noël Le Graët, ainsi que Florence Hardouin et la Fédération française de football dans son ensemble, étaient dans l’attente des résultats de l’audit commandé par le ministère des Sports.

L'audit a rendu son verdict

Un rapport rendu lundi et qui estime notamment que « compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et la défaillance de la gouvernance de la FFF, M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », comme l’a indiqué L’Équipe . D’après Daniel Riolo, avec les résultats de cet audit, il y aurait désormais assez d’éléments pour que Noël Le Graët, ainsi que Florence Hardouin, mise à pied de son poste de directrice générale de la FFF, s’en aillent définitivement.

« On a assez d’éléments, on sait comment ils se sont comportés »