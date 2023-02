Zidane - Deschamps : « Ils ne partent pas en vacances », France 98 balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La relation entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment depuis que les deux convoitent le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Plusieurs membres de France 98, qui ont préféré garder l'anonymat, se sont exprimés sur cette rivalité et sur de prétendues tensions entre les deux hommes.

Ils sont deux, pour une place, celle de sélectionneur de l'équipe de France. En place depuis 2012, Didier Deschamps s'accroche à son poste et vient d'être prolongé jusqu'en 2026. Mais derrière, Zinédine Zidane pousse pour prendre sa succession. Interrogé par le10Sport.com, Rolland Courbis avait laissé entendre que cette situation pouvait provoquer des étincelles. « On sait très bien que derrière il y a Zizou. On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité » avait déclaré l'ancien entraîneur de l'OM.

Zidane sur le point de refuser le PSG pour… l’OM ? https://t.co/O4iDTAUJ54 pic.twitter.com/lFs5QLBzZh — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

« On crée un malaise »

Ce jeudi , So Foot est parti à la rencontre de nombreux champions du monde 1998 afin qu'ils mettent les choses au clair sur la relation entre Zinédine Zidane et Didier Deschamps. « Je n’ai pas envie de répondre à ça, c’est une question à embrouilles alors qu’il n’y a rien » a confié l'une des personnes interrogées. Un autre regrette cette situation : « On crée un malaise. C’est dommage, ça déteint sur l’ambiance du groupe ». Car en réalité, Zidane et Deschamps se respecteraient, même s'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. « Ils ne partent pas en vacances ensemble, mais ce n’est pas pour autant que ce sont des rivaux. La seule opposition, c’est qu’ils sont, au même instant, deux candidats potentiels pour des fonctions identiques » a déclaré un membre de cette équipe.

« Une contre-vérité répétée dix fois est devenue une réalité pour certains »