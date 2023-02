Séance de psy, danse... Pourquoi la France n'a pas gagné la Coupe du Monde

La rédaction

Le 18 décembre 2022 sonne comme un traumatisme pour tout fans de football français. Malgré un match d'anthologie, les Bleus ont perdu aux tirs au but, après être revenus des enfers en étant menés 2-0 à l'heure de jeu. Kylian Mbappé a mis un triplé, devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe du Monde a en inscrire un en finale, et le deuxième joueur après l'Anglais Geoffrey Hurst en 1966. Mais ce qui a coûté la victoire aux Bleus, c'est aussi la séance des tirs au but.

L'erreur de Didier Deschamps était-elle ici ? A force de marteler que les séances de tirs au but n'ont pas besoin d'être travaillées, on se retrouve dans une situation similaire à 1 an d'écart. L'été 2021 avait vu les Bleus passer à la trappe face à la Suisse et l'hiver 2022 a aussi jeté un froid sur les ambitions françaises face à l'Argentine. Et ce n'est pas Emiliano Martinez qui dira le contraire, lui qui a travaillé cet exercice à l'entraînement, et avec des façons tout autres.

Séance de psy...

Et si les Bleus n'ont pas remporté cette finale, c'est grâce au vice du gardien argentin Emiliano Martinez qui savait parfaitement frapper là ou ça fait mal. Et tout ça a été rendu possible grâce à un... psychologue, comme il l'explique pour France Football : « C'est quelque chose dont j'ai parlé auparavant avec mon psychologue. Je lui ai demandé ce qui pouvait se passer dans la tête du tireur quand je fais ce genre de choses. Quand vous jouez une finale de la Coupe du monde, dans un stade de 90 000 personnes, cela peut vous affecter. Après avoir stoppé le tir de Coman, je savais que celui de Tchouaméni serait décisif, qu'on pouvait prendre une avance déterminante. C'est pour ça que j'ai demandé au public de se lever, que j'ai jeté le ballon sur le côté, pour qu'il marche un peu plus. Entre le rond central et la surface, beaucoup de choses passent par la tête du joueur. Si je le fais marcher un peu plus, il a le temps de cogiter davantage. Qui sait, il a peut-être pensé au tir au but de (Virgil) Van Dijk que j'ai arrêté en quarts... Avec tout ça, il a voulu la placer le mieux possible et l'a mise du mauvais côté du poteau. »

