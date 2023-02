Il attaque Mbappé et lâche ses vérités sur son geste

La rédaction

La Coupe du Monde a son lot d'histoires et celle entre Kylian Mbappé et Emiliano Martinez en fait partie. Malgré quatre buts encaissés lors de la finale (en comptant le tir au but), le gardien argentin s'était longuement moqué de Kylian Mbappé, déclenchant la colère des supporters français, et au-delà. Presque deux mois après ces épisodes, le gardien d'Aston Villa s'est confié.

Il y a eu l'histoire de la minute de silence demandée par Emiliano Martinez dans le vestiaire argentin pour Mbappé après la victoire. Avant cela, il avait placé son trophée de meilleur gardien de la Coupe du Monde au niveau de son sexe. Puis, en Argentine, lors de la parade, il avait été vu avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé. Pour France Football , il est revenu sur ces gestes, notamment celui de la poupée.

« Je l'ai ramassée car ça m'a fait rire »

Le gardien de l'Argentine, championne du monde 2022, est revenu pour France Football sur le pourquoi du comment il s'est retrouvé avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé : « Je vais vous dire ce qu'il s'est passé. Les gens nous balançaient plein de poupées le long de la route, on a dû en recevoir une centaine pendant le trajet. À ce moment-là, une poupée avec le visage de Mbappé est tombée à mes pieds, je l'ai ramassée car ça m'a fait rire, je l'ai prise dans mes bras deux secondes et je l'ai renvoyée, c'est tout. »

« C’est moi sa poupée ! »