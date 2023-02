Surprise, Deschamps est oublié !

Arthur Montagne

Battue en finale de la Coupe du monde, l'équipe de France a toutefois réalisé un nouveau très beau parcours sous l'impulsion de Didier Deschamps qui a démontré qu'il était toujours en mesure d'être le sélectionneur des Bleus. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour faire partie de la liste des trois nommés pour remporter le Trophée The Best du meilleur entraîneur de l'année.

Après une année délicate, l'équipe de France a toutefois répondu présent durant la Coupe du monde en atteignant la finale perdue aux tirs-au-but contre l'Argentine. Un joli parcours qui a permis à Didier Deschamps d'obtenir une prolongation de contrat jusqu'en 2026. En revanche, c'était encore insuffisant pour figurer parmi la liste des trois prétendants au Trophée FIFA The Best du meilleur entraîneur de l'année.

Deschamps n'est pas nommé pour le trophée The Best

En effet, la FIFA a dévoilé la liste des nommés pour ce trophée. Sans surprise, Carlo Ancelotti, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et Lionel Scaloni, champion du monde avec l'Argentine, sont bien présents et feront figures de grands favoris. En revanche, la présence de Pep Guardiola peut poser plus de questions bien qu'il ait décroché un quatrième titre de champion d'Angleterre avec Manchester City.

Regragui également oublié

Et en plus de Didier Deschamps, une autre absence s'est faite remarquer, à savoir celle de Walid Regragui. Et pour cause, le sélectionneur marocain a réussi l'exploit de faire des Lions de l'Atlas la première sélection africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Mais ni l'un ni l'autre n'ont été retenu par la FIFA.