Deschamps face un choix crucial, Mbappé peut trembler

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar a marqué la fin d'une histoire en sélection, l'une des plus belles et assurément la plus longue puisque le joueur le plus capé de l'histoire, Hugo Lloris, a pris sa retraite internationale. Ainsi, les Bleus se retrouvent démunis de gardien ...et de capitaine. Didier Deschamps devra trancher, Kylian Mbappé fait partie des prétendants sérieux.

145 petits tours et puis s'en va. Après un ultime match, une finale de Coupe du monde rien que ça, Hugo Lloris a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le tricolore le plus capé de l'histoire laisse Didier Deschamps face à un choix crucial : celui de retrouver au plus vite un capitaine. Car Lloris a été suivi par d'autres cadres de la sélection et l'étau se resserre sérieusement pour récupérer le brassard. Des prétendants pourraient encore ravir le graal promis à Kylian Mbappé.

Equipe de France : La polémique est relancée avec Benzema https://t.co/bo17b83LIy pic.twitter.com/RfEXbIiURa — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Lloris arrête, Mandanda et Varane emboitent le pas !

Hugo Lloris a donné des idées aux autres vieux briscards de l'équipe de France. Dernièrement, c'est Steve Mandanda et Raphaël Varane qui ont annoncé la fin de leur aventure en bleu, mettant ainsi Didier Deschamps dans l'embarras. En effet, même s'il n'est pas éternel, Mandanda a encore montré au Qatar qu'il pesait au sein du vestiaire et sa prise de pouvoir aurait pu se confirmer par la prise du brassard. Mais le portier en a décidé autrement. Alors, Raphaël Varane avait un boulevard devant lui pour récupérer le brassard. Epuisé, le défenseur de Manchester United a également décidé de dire stop. Peu d'options s'offrent à Didier Deschamps désormais, mais elles pourraient priver Kylian Mbappé d'une prise de pouvoir attendue.

Griezmann et Pogba, candidats sérieux