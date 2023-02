Mbappé : Le PSG va bluffer tout le monde

Pierrick Levallet

Touché face à Montpellier, Kylian Mbappé devrait manquer trois semaines de compétition comme l'a annoncé le PSG. La star de 24 ans devrait donc, dans ces conditions, manquer le choc face au Bayern Munich en Ligue des champions. Cependant, le club de la capitale croirait encore en la présence du Français le 14 février prochain.

Alors que la grande échéance en Ligue des champions approche à grands pas, l’infirmerie se remplit du côté du PSG. Alors que Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele étaient déjà indisponibles, le club de la capitale a vu Renato Sanches et Kylian Mbappé les rejoindre. La star de 24 ans, touché face à Montpellier, devrait manquer trois semaines de compétition et donc manquer la rencontre face au Bayern Munich. Mais le PSG n'aurait pas encore perdu espoir.

Le PSG est prévenu, «ce n’est pas Mbappé» ! https://t.co/YqANPyvaES pic.twitter.com/BIo6MxOC4K — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Mbappé forfait pour le Bayern Munich ?

À en croire les informations de BILD , le PSG ferait tout son possible pour Kylian Mbappé puisse participer au choc face au Bayern Munich le 14 février prochain. Le club de la capitale espérerait encore que l’attaquant de 24 ans puisse au moins être présent sur le banc des remplaçants, à la disposition de Christophe Galtier. De ce fait, Kylian Mbappé n’aurait pas encore été pleinement écarté de la rencontre.

Nagelsmann croit au bluff