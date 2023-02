Le PSG jubile, Mbappé a fait tomber un énorme projet

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre de tout contrat au printemps dernier, Kylian Mbappé avait la possibilité de s’engager où il veut. Le Real Madrid n’attendait que lui mais l’international français a finalement décidé de prolonger au PSG. Ce qui a plombé les plans du club madrilène qui avait basé son mercato sur Mbappé.

En prolongeant Kylian Mbappé en mai dernier, le PSG s’est évité un été mouvementé. Alors qu’il aurait été libre de tout contrat le 30 juin, Mbappé a décidé de prolonger l’aventure avec Paris alors que tout le monde pensait qu’il finirait par signer au Real Madrid. Finalement, l’international français a été convaincu par le projet parisien.

Mbappé va s’offrir le record de buts

Avec cette prolongation, Kylian Mbappé va pouvoir devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Le numéro 7 parisien n’est plus qu’à 5 longueurs de dépasser Edinson Cavani, un chiffre qu’il devrait rapidement atteindre. Mais au-delà de s’offrir prochainement ce record, Kylian Mbappé a aussi plombé les plans du Real Madrid en prolongeant au PSG.

Le PSG doit gérer une nouvelle galère avec la justice https://t.co/8Zh7WMA2qX pic.twitter.com/8dF6gsRm7E — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Le Real Madrid avait tout misé sur lui