«A 32M€, tu prends un crack»: il dézingue la nouvelle star de l’OM

Titularisé face à l’OGC Nice quelques jours seulement après son transfert à l’OM, Vitinha a été remplacé dès la mi-temps. Une première contrastée pour l’attaquant portugais qui a déjà subi quelques critiques. Yvan Le Mée, agent de joueurs, n’est pas convaincu par le choix du club olympien.

Dimanche dernier, face à l’OGC Nice, Vitinha a joué ses premières minutes avec l’OM. Aligné d’entrée par Igor Tudor, l’attaquant portugais n’a pas eu d’occasion à se mettre sous la dent, bien muselé par Dante et Jean-Clair Todibo. Même s’il a montré de belles choses dans les remises, Vitinha a été remplacé à la mi-temps par Alexis Sanchez, plus mobile. Une première contrastée pour la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

Vitinha déjà critiqué

Mercredi, contre le PSG, Vitinha devrait démarrer sur le banc de touche. Une configuration qui pourrait lui faciliter la tâche. Entrer en jeu devrait être plus simple que de débuter, quelques jours seulement après son arrivée à l’OM. Phase d’adaptation ou pas, Vitinha a déjà été la cible de critiques, notamment de la part d’Yvan Le Mée, agent de joueurs et chroniqueur pour L’Équipe du Soir.

«Il peut progresser mais il va falloir être patient»