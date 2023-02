Il rêve d’un transfert, l’OM passe à l’action

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à l’OM l’été dernier, Samuel Gigot s’est imposé au fil des mois comme un élément essentiel de l’effectif d’Igor Tudor, au point d’hériter du brassard de capitaine à la fin du match contre l’OGC Nice (3-1). Une réussite qui touche forcément le natif d’Avignon, et qui n’étonne pas Mamadou Niang.

Recruté par Pablo Longoria en janvier 2022, Samuel Gigot a découvert l’OM l’été dernier après avoir fini la saison en prêt du côté du Spartak Moscou. Un rêve pour le Sudiste, natif d’Avignon, qui n’a jamais caché pas sa volonté de rejoindre un jour le club phocéen. « Rejoindre l’OM, ce serait magnifique. Après il y a une réalité et je pense qu’ils n’ont pas besoin de moi , déclarait-il en 2020. J’ai pris une autre trajectoire en partant à l’étranger, assez loin… Mais bien sûr, c’est un rêve d’enfant. » Le président Longoria a fini par exaucer le souhait du défenseur de 28 ans, devenu l’un des titulaires d’Igor Tudor grâce à son sérieux et son agressivité sur le terrain. Dimanche, Gigot a même hérité du brassard de capitaine à la fin du match contre l’OGC Nice (1-3), une réussite qui ne surprend pas Mamadou Niang.

« Il m'a toujours dit que l'OM était son club de cœur et qu'il souhaitait à tout prix y jouer »

« Je ne suis pas étonné du tout ! Je connais le joueur, je connais l’homme aussi. Je savais qu’il monterait en puissance. Il a eu des débuts poussifs, mais c’est tout à fait normal. C’était beaucoup d’émotions pour lui de signer à l’OM, il lui a fallu digérer », confie dans La Provence l’ancien attaquant sénégalais, qui a côtoyé Samuel Gigot du côté d’Arles-Avignon. En privé, le défenseur affichait aussi clairement sa volonté d’évoluer un jour sous les couleurs marseillaises. « Il m'a toujours dit que l'OM était son club de cœur et qu'il souhaitait à tout prix y jouer , poursuit Mamadou Niang. Je retrouve le Samuel que j'ai connu, celui que j'ai vu en Russie. Il va devenir encore meilleur. C’est un super joueur, il n'hésite pas à monter balle au pied, il est toujours présent et dangereux sur les coups de pied arrêtés, il fait preuve d'une détermination incroyable sur chaque ballon. Il aurait même pu marquer plus de buts, mais c'est un atout offensif pour l’OM. »

« Je savais qu'il n'aurait pas de difficultés pour évoluer au plus haut niveau »