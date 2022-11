Foot - OM

OM/OL : L’incroyable émotion de Gigot après l’Olympico

Publié le 7 novembre 2022 à 10h00

Arnaud De Kanel

Auteur du seul et unique but de la rencontre entre l'OM et l'OL, Samuel Gigot n'a pas caché son émotion, en atteste sa célébration où il laisse exploser sa rage. C'était un match particulier pour lui, le supporter de l'OM depuis sa tendre enfance qui rêvait de marquer dans un Vélodrome comble. C'est désormais chose faite.

Samuel Gigot a délivré tout un peuple ce dimanche soir. En panne de résultats, l'OM d'Igor Tudor peut dire merci à son vaillant défenseur qui d'une tête rageuse, a donné la victoire à son club d'enfance. L'ancien joueur du Spartak Moscou a inscris son deuxième but avec l'OM mais lors du premier, face au LOSC, son père n'était pas présent en tribunes à l'inverse de ce dimanche soir. L'Avignonnais a ressenti un énorme sentiment de fierté en réalisant son rêve et celui de son père.

OM/OL : Le coup de gueule retentissant de Laurent Blanc après l'Olympico https://t.co/HRRFOWW9CV pic.twitter.com/AfMu6QAwkO — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

«Mon père rêvait de me voir inscrire un but au Vélodrome»

De passage en zone mixte après la rencontre, Samuel Gigot a expliqué sa folie suite à son but : « Mon but ? C’est incroyable. Pour moi, c’est magnifique de marquer dans un ‘olimpico’. C’est exceptionnel de marquer devant ma famille, j’en rêvais et mon père rêvait de me voir inscrire un but au Vélodrome. La première fois il n’était pas là (contre Lille), j’étais très heureux de marquer devant lui. Le plus important, c’est la victoire ce soir. C’est venu naturellement. J’ai tout lâché ! J’ai failli tout arracher, c’était trop beau. »

«On avait envie de se rattraper après la désillusion de mardi»