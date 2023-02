Quelle prolongation doit être la priorité du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG s'est montré discret lors du dernier mercato hivernal. Mais en coulisses, la direction travaille énormément pour conserver ses stars, pour certains en fin de contrat. Le club discute avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Comme annoncé par le10Sport.com, l'optimisme est de mise, même si certaines négociations demeurent délicates.

Le mois de janvier vient de se terminer, tout comme le mercato hivernal. Une session de transferts, qui laissera de gros regrets au PSG. Surtout que la venue d'Hakim Ziyech (Chelsea) était sur le point d'être enregistrée. Mais le club parisien pourrait apaiser sa peine en bouclant plusieurs dossiers. En effet, le PSG a ouvert le chantier des prolongations et la direction se montre optimiste comme l'a annoncé le10Sport.com. Après Marco Verratti, d'autres signatures sont espérées dans les prochaines semaines.

Après son mercato catastrophique, le PSG annonce du lourd https://t.co/PaetxARLcL pic.twitter.com/ycJkOZrOuh — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Le PSG touche au but dans le dossier Marquinhos

Le prochain à étirer son bail avec le PSG pourrait être Marquinhos. « Ma prolongation ? On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! » avait-il confié en janvier dernier. Depuis, les négociations ont bien avancé. Le capitaine du PSG, présent dans la capitale depuis 2013, est tout proche d'un accord total selon les informations de L'Equipe . Il devrait s'engager jusqu'en 2027.

Campos confirme des discussions avec Messi

En parallèle, le PSG travaille aussi sur le cas Lionel Messi, lié jusqu'en juin prochain. « On est en discussion. Je ne peux pas cacher ça, j'aimerais l'avoir dans ce projet, qu'il puisse continuer avec nous, a déclaré le dirigeant. Je serais ravi s'il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d'arriver au but, pour continuer à avoir Leo Messi avec nous » a confié Luis Campos, conseiller sportif du club parisien.

Avenir en suspens pour Kimpembe et Sergio Ramos

Les dossiers Presnel Kimpembe et Sergio Ramos ne sont pas aussi avancés. La formation parisienne a transmis une offre au défenseur central, qui hésiterait à l'accepter. L'international français, formé au PSG, serait tenté par une aventure à l'étranger. Pour Sergio Ramos, la situation est bien différente. La formation n'a pas tranché et tout dépendra de ses prochaines prestations.



Engagé dans plusieurs dossiers, le PSG doit se concentrer sur quel joueur en priorité ? A vos votes.