«Il y a du Papin en lui» : Le gros coup du FC Nantes sur le mercato

Thibault Morlain

Du côté du FC Nantes, on a profité du mercato hivernal pour bien se renforcer. Antoine Kombouaré a ainsi accueilli plusieurs renforts, dans tous les secteurs de jeu, parmi lesquels un certain Andy Delort. Ce dernier est arrivé en provenance de l’OGC Nice et pourrait énormément aider les Canaris pour cette seconde partie de saison.

Après avoir longtemps réclamé des renforts, Antoine Kombouaré a eu ce qu’il voulait cet hiver. En effet, le FC Nantes a été acté sur le mercato. Les Canaris se sont notamment renforcés avec Florent Mollet, Jaouen Hadjam ou Joao Victor. Mais le gros renfort du FC Nantes est bien évidemment Andy Delort, lui qui n’était plus vraiment désiré à l’OGC Nice.

« C'est encore plus inné »

Mentor d’Andy Delort qu’il connait très bien, Olivier Pantaloni s’est confié sur le nouveau attaquant du FC Nantes. Et pour Ouest France , il n’a pas hésité à le comparer à une légende de l’OM : « Il y a du Papin en lui mais c'est encore plus inné ».

« Il donne et rend beaucoup »