Le PSG fait un pari sur le mercato, ça tourne au fiasco

Sorti en larmes du Parc des Princes, Renato Sanches a rechuté contre Toulouse (2-1) samedi. Le Portugais souffre d'une nouvelle blessure musculaire et sera absent plusieurs semaines. De quoi forcément inquiéter au sein du PSG, où Christophe Galtier et Luis Campos avait rapidement ciblé l’ancien du LOSC à leur arrivée pour renforcer l’entrejeu parisien.

Promis à un grand avenir, au point d’être élu Golden Boy 2016 (meilleur jeune joueur évoluant en Europe), Renato Sanches avait tout pour devenir l’un des nouveaux cracks européens au milieu de terrain, mais ses blessures à répétition l’ont empêché jusqu’à maintenant de prétendre à ce statut. Un point noir qui n’a pas empêché Christophe Galtier et Luis Campos de vouloir miser sur l’international portugais de 25 ans à leur arrivée au PSG, les deux hommes ayant gardé un excellent souvenir du joueur au LOSC. Un pari très loin de porter ses fruits.

Quatrième blessure de la saison pour Renato Sanches

Arrivé en provenance de Lille l’été dernier pour 15M€, Renato Sanches est très loin de répondre aux attentes placées en lui après son passage satisfaisant dans le nord de la France, la faute, encore, à ses blessures. Le milieu portugais cumulait avant la rencontre face à Toulouse (2-1) 56 jours d’indisponibilité répartis sur trois périodes, un bilan qui va s’aggraver après sa nouvelle blessure musculaire survenue samedi. « Il souffre d’une lésion musculaire et normalement, c’est une absence de quelques semaines, ce qui implique beaucoup de matches en ce moment », regrettait Christophe Galtier.

« Il doit perdre confiance en lui et en son corps »