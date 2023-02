Le PSG n’en veut plus, Mourinho jubile

Pierrick Levallet

Recruté par le PSG en 2021, Georginio Wijnaldum a déçu. Le Néerlandais a alors été prêté à l'AS Roma l'été dernier afin de se relancer. Cependant, le joueur de 32 ans a été victime d'une grave blessure et a donc été écarté des terrains plusieurs mois. Mais malgré cela, l'AS Roma voudrait conserver le joueur.

Arrivé libre au PSG en 2021, Georginio Wijnaldum était vu comme le complément parfait pour Marco Verratti au milieu de terrain. Les performances du Néerlandais du côté de Liverpool parlaient pour lui. Mais dans la capitale, le joueur d’aujourd’hui 32 ans était méconnaissable. Peu en confiance, il a rapidement été écarté par Mauricio Pochettino.

Après son cauchemar au PSG, il renait de ses cendres https://t.co/xkgtvpc9k7 pic.twitter.com/f3kwlF5E7l — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Le sort s’acharne sur Wijnaldum

L’été dernier, Georginio Wijnaldum a alors été prêté avec option d’achat à l’AS Roma. Cette option doit devenir obligatoire si le club romain se qualife en Ligue des champions et si le joueur dispute au moins la moitié des matchs avec les Giallorossi . Le natif de Rotterdam comptait sur cette pige en Serie A pour se relancer. Mais victime d’une fracture au tibia, le Néerlandais a été écarté de nombreux mois. À cause de cette terrible blessure, l’option d’achat, qui s’élève à 8M€, ne devrait pas devenir obligatoire. Néanmoins, Georginio Wijnaldum pourrait tout de même rester en Italie à l’issue de l’exercice 2022-2023.

L’AS Roma veut le garder