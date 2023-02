Le PSG s’en débarasse, il fait déjà l’unanimité

Arnaud De Kanel

Si le PSG n'a pas réussi à recruter cet hiver, le club de la capitale a tout de même boucler des départs pour tenter d'équilibrer sa balance. Keylor Navas en a fait les frais puisqu'il a rejoint Nottingham Forest en prêt. Titularisé pour la première fois ce week-end face à Leeds, le portier costaricien a reçu les compliments de son nouvel entraineur.

Officiellement numéro deux de Gianluigi Donnarumma depuis l'arrivée de Christophe Galtier, Keylor Navas ne jouait pas en début de saison. Après avoir tenté de quitter le PSG l'été dernier, il est parvenu à ses fins cet hiver en rejoignant Nottingham Forest. Auteur d'une première réussie sous ses nouvelles couleurs, il a déjà mit tout le monde d'accord.

Moins de 2 minutes et déjà décisif ! 🧱Le premier arrêt de Keylor Navas sous ses nouvelles couleurs ne s'est pas fait attendre 🇨🇷#NFOLEE | #PremierLeague pic.twitter.com/4r9S2rDgnY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 5, 2023

Navas homme du match pour sa première

Keylor Navas n'attendait que ça, retrouver les terrains et du temps de jeu. Il a parfaitement débuté sa nouvelle aventure ce week-end. Titularisé pour la première fois par Steve Cooper, le portier costaricien a permis aux siens de l'emporter face à Leeds. La muraille Navas a repoussé les assauts des Peacocks . Il a été récompensé par le trophée d'homme du match. Il n'en fallait pas plus à son nouvel entraineur pour dire tout le bien qu'il pense de lui.

«J’ai adoré la façon dont il a géré le match»