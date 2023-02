Mbappé le veut au PSG, une vieille connaissance relance son transfert

Thomas Bourseau

Passé par le PSG en tant que joueur puis qu’entraîneur, Mauricio Pochettino pourrait jouer un sale tour à son ancien club dans la course à la signature d’Harry Kane. En effet, en cas d’arrivée au Real Madrid, Pochettino jetterait son dévolu sur le buteur de Tottenham.

Kylian Mbappé a dû occuper un rôle de pivot à diverses reprises depuis le début de la saison en raison de l’incapacité du PSG à recruter l’attaquant de pointe de fixation tant recherché par le conseiller football Luis Campos. C’est pourquoi il est régulièrement question d’intérêts du PSG pour divers attaquants sur le marché, dont Harry Kane.

Le Real Madrid dans la course pour Kane en cas d’arrivée de Pochettino

Pour rappel, le contrat d’Harry Kane arrivera à expiration en juin 2024 à Tottenham et le prochain mercato pourrait sonner le glas de son aventure chez les Spurs . Le PSG serait sur les rangs, mais pourrait devoir se mesurer au Real Madrid si jamais Carlo Ancelotti ne figurait pas sur le banc de touche de la Casa Blanca la saison prochaine. The Times affirme en effet que Mauricio Pochettino qui n’est autre que l’ancien coach de Mbappé au PSG, pressenti pour prendre la suite d’Ancelotti au Real Madrid, ferait le nécessaire pour attirer Harry Kane chez le champion d’Europe.

«Mbappé et Kane ? Ils seraient totalement compatibles»