Coup de gueule, Kylian Mbappé remonté contre le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt depuis plusieurs mois pour son recrutement, le PSG avait également raté le coche l’été dernier avec notamment l’échec Milan Skriniar. Et dès cette époque, Kylian Mbappé et son entourage auraient fait savoir en interne qu’ils étaient mécontents du mercato à en croire Daniel Riolo.

C’est un fait, le scénario du mercato de janvier n’a pas encore été digéré au PSG, et notamment le feuilleton Hakim Ziyech qui devait débarquer en prêt avant que Chelsea ne fasse capoter le deal en faisant parvenir les documents trop tardivement. Le PSG a donc terminé sans le moindre renfort, un véritable constat d’échec, d’autant que le dernier mercato estival avait également été pointé du doigt.

Le PSG avait raté Skriniar l’été dernier

En effet, la direction du PSG avait longtemps fait le forcing à l’époque pour accueillir Milan Skriniar, mais toutes ses offres avaient été repoussées en boucle par l’Inter Milan, et Luis Campos n’avait donc pas attiré le nouveau défenseur tant attendu.

« Mbappé était déçu du mercato »