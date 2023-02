Blessure de Mbappé : Le PSG accusé, il crie à l’injustice

La rédaction

Face à Montpellier il y a bientôt une semaine, Kylian Mbappé a vécu un véritable cauchemar. Après avoir raté deux penaltys, tous les deux arrêtés par Benjamin Lecomte, il est sorti blessé à la cuisse à la demi-heure de jeu. Les spéculations autour du temps de jeu du natif de Bondy ont fait bon train, mais pour Pierre Ménès, elle n'avait pas lieu d'être.

A qui est-ce la faute ? La blessure de Kylian Mbappé tombe au mauvais moment, surtout vu le calendrier qui attend le club parisien. Entre la réception de l'OM pour les quarts de finale de la Coupe de France et celle du Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG a perdu son meilleur joueur au pire des moments. Et si, au final, c'était la faute de personne ?

« C’est plus un accident de jeu qu’une fatigue accumulée »

Dans son émission Pierrot le foot, le journaliste Pierre Ménès a évoqué la blessure de Kylian Mbappé : « Si Mbappé a eu tort de reprendre directement après la Coupe du monde ? Qui peut le dire, qui le sait… Sa blessure à la cuisse vient d’un mauvais coup de Leroy. C’est plus un accident de jeu qu’une fatigue accumulée. »

Le PSG fait des folies à 700M€, la menace plane https://t.co/tgrW30GAUf pic.twitter.com/L821R714Ks — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« Accuser le PSG me paraît injuste »