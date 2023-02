Mbappe envoie un gros message à «l'artiste» Neymar

Amadou Diawara

Né le 5 février 1992, Neymar fête ses 31 ans ce dimanche. Coéquipier de la star brésilienne au PSG, Kylian Mbappé a tenu à lui adresser un message sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et le numéro 7 du PSG a dénommé son compère d'attaque «l'artiste».

Depuis l'été 2017, Kylian Mbappé et Neymar évoluent ensemble au PSG. En effet, l'attaquant français de 24 ans a quitté l'AS Monaco et a rejoint le club parisien sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180M€. Une option levée par le PSG. De son côté, Neymar a rejoint le PSG grâce à une clause libératoire présente dans son contrat. Pour arracher la star brésilienne au FC Barcelone, l'écurie rouge et bleu a déboursé 222M€.

«Joyeux anniversaire l'artiste»

«Profite de ta journée»