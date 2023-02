Messi a remplacé Neymar, Mbappé va enrager

Pierrick Levallet

Obligé de se passer de Kylian Mbappé et Neymar, blessés, le PSG a remis les clés du camion à Lionel Messi. L'Argentin gère d'ailleurs plutôt bien ce nouveau rôle, et il semble s'être fait un nouvel ami dans le vestiaire. En l'absence des deux autres stars, La Pulga joue plus sur Achraf Hakimi. Et la relation des deux joueurs a l'air d'avoir évolué dans le bon sens ces derniers temps.

Kylian Mbappé blessé pour les trois prochaines semaines et Neymar étant incertain puisqu’il souffre d’une fatigue musculaire, le PSG voit l’infirmerie se remplir. Christophe Galtier, lui, doit compter presque exclusivement sur Lionel Messi pour s’imposer en Ligue 1. Mais en l’absence de ses deux compères d’attaque, l’Argentin semble s’être fait un nouvel ami sur le terrain.

Le feuilleton Messi repart de plus belle, une légende l’appelle https://t.co/JXjXFsBK9f pic.twitter.com/4eJETnseQj — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Sans Neymar et Mbappé, Messi a noué des liens avec Hakimi

L’Argentin joue beaucoup plus régulièrement sur les côtés sans son grand ami Neymar à ses côtés. La Pulga profite particulièrement d'Achraf Hakimi. En forme, le Marocain est d’une aide précieuse pour Lionel Messi. Leur relation sur le terrain a d’ailleurs bien évolué depuis leur arrivée dans la capitale.

«Messi avait plutôt tendance à ne pas trop jouer avec lui»