PSG : «Quelle arnaque», un énorme coup de gueule est lâché

La rédaction

Le PSG a lutté face à Toulouse, concédant même l'ouverture du score sur un magnifique coup franc de Van Den Boomen. Mais Achraf Hakimi puis Lionel Messi ont marqué tour à tour permettant au club de la capitale de remporter ce match important sur la plus petite des marges (2-1). Et le deuxième but parisien fait polémique.

On joue la 60ème minute de PSG-Toulouse et le score est de 1-1. Mais suite à une percée d'Achraf Hakimi, Lionel Messi reprend en une touche aux abords de la surface et trompe le gardien toulousain, Maxime Dupé. Mais lors de la frappe, Marquinhos se baisse pour la laisser passer, lui qui est sur la trajectoire, mais qui est surtout hors-jeu. Un hors-jeu qui empêche le gardien de voir le départ du ballon ? Pas selon les arbitres qui ont validé le but. Mais certains observateurs n'en sont pas vraiment convaincus.

« Quelle arnaque »

Le journaliste de sport Grégory Schneider a évoqué cette séquence de jeu sur son compte Twitter. Selon le journaliste à Libération , ce but du PSG aurait dû être refusé : « Tiens, Toulouse vient de se faire voler au Parc par les arbitres (Marquinhos hors-jeu sur le 2e but). Pas les premiers, pas les derniers! Quelle arnaque... »

