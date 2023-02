PSG : But de Messi, la polémique éclate

Thibault Morlain

Ce samedi, le PSG s’est imposé face à Toulouse (2-1). Une victoire acquise notamment grâce notamment à une réalisation de Lionel Messi. D’une très belle frappe, l’Argentin a offert les 3 points au club de la capitale. Un but qui n’a toutefois pas manqué de susciter la polémique au coup de sifflet final. Et c’est Philippe Montanier qui a soulevé le problème avec le but de Messi.

Neymar et Kylian Mbappé absents, le PSG s’en est donc remis à Lionel Messi. Le numéro 30 parisien était le patron sur le terrain ce samedi face à Toulouse. Et si c’est Achraf Hakimi qui avait permis au club de la capitale de revenir à égalité face au TFC, c’est bien Messi, d’une superbe frappe, qui a donné la victoire au PSG (2-1). Un but qui n’aurait toutefois pas dû être accepté à cause d’un hors jeu de Marquinhos. De quoi déclencher la polémique du côté de Toulouse.

« Il y a de la frustration »

Après la rencontre, Philippe Montanier a ainsi soulevé la polémique sur le but de Lionel Messi. L’entraîneur de Toulouse a expliqué, rapporté par L’Equipe : « Il y a de la frustration sur le deuxième but parce que Marquinhos est hors-jeu et gêne le gardien. Je ne connais pas bien les règles d'arbitrage mais j'ai joué 30 ans dans les buts, je sais que c'est compliqué quand on met des joueurs dans la trajectoire ».

« C’est dommage »