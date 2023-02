Catastrophe au PSG, Mbappé prépare une nouvelle surprise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Touché à la cuisse face à Montpellier, Kylian Mbappé sera absent pendant trois semaines d'après le PSG. Mais lors du Final 8, l’attaquant des Bleus avait prouvé qu’il pouvait revenir de blessure plus vite que prévu. Un scénario que n’exclut pas Achraf Hakimi, même s’il reste très prudent.

C’est sur un contact presque anodin que Kylian Mbappé s’est fait mal. Mercredi soir, le PSG a perdu son numéro 7, sorti sur blessure après seulement 20 minutes de jeu. Jeudi, le club de la capitale a annoncé que Kylian Mbappé serait éloigné des terrains pendant trois semaines, ce qui signifie qu’il va manquer les chocs contre l’OM et le Bayern Munich (le match aller). Une perte considérable pour le PSG.

«Je ne pense pas que Kylian ait trop joué»

Interrogé sur la gestion de sa star, Christophe Galtier refuse de porter le chapeau. « On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m’aperçois que dans beaucoup d’autres clubs avec beaucoup d’internationaux, il y a des blessures. On est malheureux pour Kylian, mais on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d’une saison. Je pense qu’on a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. Après ces deux matchs après la Coupe du Monde, il a eu 12 ou 13 jours (de vacances), il a eu un retour progressif. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué, et à partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque », expliquait l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

«S'il y arrive, c'est mieux pour nous»