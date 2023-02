Il a gêné Messi, le PSG le rappelle à l’ordre

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après sa victoire à Montpellier, le PSG a enchaîné ce samedi en battant Toulouse (2-1). Auteur d’un très joli but, Lionel Messi s’est montré plus libéré en seconde mi-temps. Christophe Galtier a justement expliqué qu’il avait demandé à Vitinha de jouer plus à gauche afin de laisser le champ libre à l’Argentin.

Première place confortée pour le PSG ! Ce samedi, les Parisiens affrontaient Toulouse au Parc des Princes et malgré l’ouverture du score des visiteurs, Paris s’est imposé 2-1 grâce à deux buts magnifiques d’Achraf Hakimi et Lionel Messi.

Lionel Messi fait gagner le PSG

En l’absence de Kylian Mbappé et Neymar, le champion du monde argentin a trouvé la solution pour offrir les trois points au PSG. Libéré, Lionel Messi a été très en vue, il aurait même pu corser l’addition en fin de rencontre mais il s’est heurté au poteau. Si Messi a été aussi visible, surtout en deuxième mi-temps, c’est parce que Christophe Galtier a replacé l’un de ses titulaires.

«Ça a équilibré nos attaques»