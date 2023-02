«Bon courage», un défi est lancé à Macron, le PSG impliqué

Arnaud De Kanel

Comme plusieurs grands clubs européens, le PSG veut posséder son stade et souhaite ainsi racheter le Parc des Princes à la Mairie de Paris qui s'y oppose fermement. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar menacent de déménager au Stade de France, une idée qui emballerait Emmanuel Macron. Anne Hidalgo n'y croit pas.

Il y a de la friture sur la ligne depuis plusieurs semaines entre Anne Hidalgo et le PSG. Le Qatar a consenti des coûts considérables pour entretenir un Parc des Princes qui ne leur appartient pas et souhaite donc l'acheter. Pas très reconnaissante, la maire de Paris ne veut pas entendre parler d'une cession de l'enceinte. Immédiatement, Nasser Al-Khelaïfi s'est emporté et menace de construire un nouveau stade ou de déménager au Stade de France. Le président de la République Emmanuel Macron verrait cela d'un bon oeil car le PSG pourrait rénover un stade vieillissant, très cher à entretenir, et qui sert surtout de rayonnement pour la France. Une aubaine à un an et demi des JO. Anne Hidalgo met Emmanuel Macron au défi de trouver un repreneur et assure tout faire pour que le PSG reste au Parc des Princes.

«Bon courage»

« Vous savez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de plans B. Je lui souhaite bon courage pour vendre le Stade de France. C'est une hypothèse souvent évoquée dans les médias mais je pense que ce n'est pas une hypothèse raisonnable. Le Stade de France doit accueillir au-delà de compétitions liées à un seul club », a-t-elle lancé dans Télématin sur France 2.

«J'aime ce club, j'ai envie que le PSG puisse prospérer»