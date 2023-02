«Un futur Ballon d’Or», le PSG rêve d’un énorme coup

Arnaud De Kanel

Priorité absolue de Liverpool et du Real Madrid, Jude Bellingham fait également saliver le président du PSG Nasser Al-Khelaifi. Ce dernier s'était montré très élogieux à son sujet pendant la dernière Coupe du monde et avait manifesté son intérêt. Spécialiste de la Bundesliga, Polo Breitner voit en l'Anglais un potentiel Ballon d'Or.

Jude Bellingham a crevé l'écran lors du dernier Mondial. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund fait rêver les cadors européens et son futur transfert, qui devrait intervenir à l'été prochain, pourrait se régler à hauteur de 130M€. Le PSG compte bien entendu le recruter mais devra se mêler à la lutte avec Liverpool et le Real Madrid, les deux clubs les plus avancés dans la course à la signature du crack. Nasser Al-Khelaifi avait tenté une première approche durant la Coupe du monde en saluant les performances du milieu de terrain. Paris pourrait réaliser un énorme coup car Polo Breitner voit en Bellingham un candidat plus que sérieux pour le Ballon d'Or dans les prochaines années.

Le PSG drague Bellingham

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veux. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », lançait Nasser Al-Khelaifi lors de la Coupe du monde. Spécialiste de la Bundesliga, Polo Breitner est également fan du joueur.

«Un futur Ballon d’Or»