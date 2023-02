Un proche de Neymar pourrait jouer un sale tour au PSG

Arthur Montagne

Toujours à l'affût pour dénicher les plus grands espoirs de la planète, le PSG s'intéresserait à Vitor Roque (17 ans). Mais le FC Barcelone est également dans le coup pour recruter le jeune attaquant de l'Athletico Paranaense. Et le Barça aurait un sérieux atout avec André Cury, ancien employé du club et proche du clan Neymar.

Bien décidé à faire oublier les récents échecs sur le mercato, le PSG prépare l'avenir et vise notamment de grands talents. C'est ainsi que le club de la capitale avait tenté de recruter Endrick avant que le crack de Santos ne signe finalement au Real Madrid. Mais Luis Campos continue de regarder au Brésil.

Vitor Roque dans le viseur du PSG ?

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le PSG ferait partie des clubs intéressés par Vitor Roque, l'attaquant de 17 ans qui évolue à l'Athletico Paranaense. Mais la concurrence s'annonce rude puisque Chelsea et le FC Barcelone sont également dans le coup.

André Cury, l'atout du Barça