Le PSG a raté un transfert, on connaît le fautif

Axel Cornic

Il était la priorité de Luis Campos, mais comme l’été dernier, il n’est pas arrivé au Paris Saint-Germain. Milan Skriniar a rythmé le mercato hivernal et maintenant qu’il est fini, il devra se reconcentrer sur son travail avec l’Inter, sachant que son départ en fin de saison est d’ores et déjà acté.

On prend les mêmes et on recommence. Tout comme l’été dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos a tout fait pour recruter Milan Skriniar en ce mercato de janvier mais le résultats a été le même, puisque le défenseur central est resté à l’Inter…

Inzaghi a insisté pour Skriniar

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , cet échec du PSG serait surtout lié au rôle joué par Simone Inzaghi lors du mercato. Le coach de l’Inter aurait souvent insisté pour garder Skriniar, même en sachant qu’il ne prolongerait pas, allant quelque part à l’encontre de la volonté de ses dirigeants.

Son remplaçant n’a jamais été trouvé

Le quotidien italien explique que même lorsqu’Inzaghi a commencé à se résigner à un départ il aurait posé des conditions précises, avec une liste de remplaçants importants. On y retrouvait notamment Merih Demiral de l’Atalanta, qui n’a finalement jamais posé ses valises à l’Inter.