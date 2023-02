Catastrophe au PSG, il raconte le calvaire du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé tout proche de boucler l’arrivée d’Hakim Ziyech en toute fin de mercato hivernal, le PSG a finalement été victime d’un souci administratif invalidant l’opération. Un échec pour le club de la capitale qui souhaitait vivement voir débarquer un renfort offensif pour remplacer Pablo Sarabia, mais Christophe Galtier a préféré relativiser à ce sujet.

Coup dur pour le PSG ! Le club de la capitale a vécu un mercato hivernal plutôt agité dans le sens des départs avec la vente de Pablo Sarabia (Wolverhampton, 5M€) ainsi que les prêts d’Ayman Kari (FC Lorient) et de Keylor Navas (Nottingham Forrest), mais Christophe Galtier et Luis Campos ont tout mis en œuvre pour attirer un renfort en attaque. Les pistes Rayan Cherki (OL) et Malcom (Zénit Saint-Pétersbourg) ont d’abord été exploitées, mais c’est surtout l’arrivée en prêt d’Hakim Ziyech que le PSG était sur le point de conclure en toute fin de mercato. Le deal était bouclé, mais Chelsea a fait parvenir les bons documents trop tardivement, ce qui a donc fait capoter l’arrivée de l’attaquant marocain…

« C’est comme ça »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a réagi à cet énorme raté de fin de mercato pour le PSG, et l’entraîneur francilien préfère relativiser : « Non, je n'ai pas de problème de digestion. C'est comme ça, on fera avec l'effectif à disposition, j'ai un effectif de qualité. On savait qu'il y avait la possibilité de faire venir un joueur, on connaissait les contraintes. Le club a fait le maximum. Les jeunes sont là et vont exister dans ces enchaînements de match. Il y a beaucoup d'absents mais on est le Paris Saint-Germain et ceux qui ne sont pas là sont remplacés par un effectif de qualité », estime Galtier.

« Pas de regrets »