Le PSG et Mbappé avaient tout prévu pour une victoire en Coupe du monde

Arnaud De Kanel

Deux pénaltys ratés coup sur coup, une blessure quelques minutes plus tard, c'est le lourd bilan de la soirée cauchemardesque de Kylian Mbappé à Montpellier. L'attaquant français manquera, entre autres, la rencontre face au Bayern Munich et à l'OM. On apprend ce samedi que son retour précipité à l'entrainement était prévu et qu'une victoire en finale du Mondial n'aurait rien changé.

Touché à la cuisse, Kylian Mbappé manquera trois semaines de compétition au pire moment possible car le mois de février pourrait être fatal au PSG. Le meilleur buteur du dernier Mondial a été trahi par son corps, sans doute après l'enchainement des matchs. Son retour à l'entrainement seulement trois jours après la finale perdue face aux Argentins pose question, mais il était déjà planifié.

Mbappé et le PSG en avaient convenu ainsi

Le retour précipité de Kylian Mbappé n'avait rien d'un coup de communication. Le joueur et le club s'étaient mis d'accord sur cette date bien avant le Mondial d'après RMC Sport . Une victoire en finale face à l'Argentine n'aurait rien changé, Mbappé devait revenir à l'entrainement le 21 décembre.

Une blessure évitable ?