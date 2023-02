PSG : Il annonce un mensonge pour Mbappé, son plan est révélé

Arnaud De Kanel

Blessé à la cuisse face à Montpellier, Kylian Mbappé sera basent trois semaines et est d'ores et déjà forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Présent en conférence de presse vendredi, l'entraineur du club bavarois a soupçonné le PSG de gonfler la durée d'indisponibilité de sa vedette et ne croit pas en son absence. Un manière de motiver ses troupes ?

Julian Nagelsmann a fait une sortie étonnante ce vendredi en conférence de presse. L'entraineur du Bayern ne croit pas au forfait de Kylian Mbappé, bien que le PSG ait communiqué une indisponibilité de trois semaines. « Je ne pense pas qu'il soit absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet du PSG. Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent bluffer et ne pas indiquer une blessure structurelle », confiait-il. Polo Breitner, spécialiste du foot allemand pour RMC , a tenté d'expliquer la sortie de l'entraineur bavarois.

Zidane a un projet en tête avec le PSG, le verdict est connu https://t.co/P52kLmXdtq pic.twitter.com/FbITdafKlI — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

«Tout ça est difficilement compréhensible»

« Nagelsmann fait ce genre de sortie sans raison crédible. A partir du moment où le PSG dit qu'il sera absent lors du match aller contre le Bayern, pourquoi ne pas le croire ? D'ailleurs, le PSG pourrait dire la même chose pour Sadio Mané pendant qu'on y est. Tout ça est difficilement compréhensible », a déclaré le journaliste dans l' After Foot sur RMC , avant de poursuivre.

«Il n'y a pas d'explication rationnelle»