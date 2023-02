Le PSG ment pour Mbappé, une grosse accusation tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le verdict est tombé. Kylian Mbappé souffre d'une lésion de la cuisse gauche et sera absent des terrains pour une durée de trois semaines. Une blessure, qui devrait lui faire manquer le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Mais l'entraîneur de la formation allemande préfère se montrer prudent.

Le sort s'acharne sur le PSG. A quelques jours d'un match capital en Ligue des champions face au Bayern Munich, le club parisien se retrouve démuni en défense centrale, suite à la blessure de Sergio Ramos, et l'absence de Presnel Kimpembe, qui dure. Pour ne rien arranger, Christophe Galtier devra, vraisemblablement, composer sans Kylian Mbappé le 14 février prochain. Touché lors de la rencontre face à Montpellier mercredi soir, la star du PSG souffre « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral » comme l'a indiqué le PSG par le biais d'un communiqué. Un coup dur pour le club, même si au sein du Bayern Munich, la prudence est de mise.

Mbappé blessé, le Bayern Munich dubitatif

Présent en conférence de presse ce vendredi, Julian Nagelsmann n'exclut pas un coup de bluff de la part du PSG avec Mbappé. « Je ne pense pas qu'il soit absent. Je ne m'attends à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet du PSG. Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent bluffer et ne pas indiquer une blessure structurelle » a déclaré l'entraîneur du Bayern Munich.

Galtier lui répond