«Je ne vois pas Kylian» : il snobe Mbappé et s'explique

La rédaction

C'est une séquence qui hante encore certainement de nombreux fans de l'équipe de France. On joue la 120ème minute de la finale de la Coupe du Monde, 3-3 entre la France et l'Argentine, le ballon passe au-dessus de la défense argentine pour permettre à Randal Kolo Muani de se présenter seul face à Emiliano Martinez. Tout le monde voit le but et la victoire française mais le gardien argentin sort un magnifique arrêt. Le principal concerné aurait même pu servir Mbappé.

" J'ai marqué un but mais Martinez l'a arrêté. " Si cette action avait été réalisée par Pelé, voici ce qu'aurait pu dire Le Roi après cette terrible frappe arrêté qui a privé la France d'un deuxième titre mondial d'affilé. Sur BeIn Sport , Randal Kolo Muani, l'auteur de cette frappe arrêtée, est revenu sur cette action qui le hante depuis et qui le hantera toute sa vie.

« Je la connais par cœur »

Le joueur de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a été l'une des révélations de ce Mondial 2022. Et il aurait même pu être le héros s'il avait marqué son but à la toute fin de la finale : « Je la regarde encore, je la connais par cœur. Dans ma tête, je me suis dit: ‘Randal, il faut que tu tires’. J’ai essayé de tirer au premier poteau, le gardien fait un très bel arrêt et la sort bien. J’ai perdu ce duel. Après, je pense que qu’il y avait d’autres solutions, je pouvais le lober, je pouvais trouver Kylian parce qu’il était aussi sur un bon angle » explique-t-il sur BeIn Sport .



class="twitter-tweet">

Équipe de France : Kolo Muani est entré dans l'histoire, incroyable statistique https://t.co/XCdfQPo7Bz pic.twitter.com/8cbtqum6IN

— le10sport (@le10sport) December 19, 2022

« Je ne vois pas Kylian »