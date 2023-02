Un «miracle» est attendu pour Mbappé

Arthur Montagne

Par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé la blessure de Kylian Mbappé. Victime d'une lésion musculaire, l'international français devrait être absent durant trois semaines et donc manquer le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Néanmoins, à Paris, un miracle est toujours espéré.

C'est l'image que les Parisiens ne voulaient pas voir. Mercredi soir, à l'occasion du match à Montpellier, Kylian Mbappé s'est écroulé après un contact avec Léo Leroy. Bien que sur le moment l'international français ait repris le jeu, il a rapidement demandé à quitter la pelouse. Néanmoins, après le match, Christophe Galtier se montrait relativement rassurant. « Ça ne paraît pas très grave », confiait l'entraîneur du PSG qui assurait en parallèle qu'il n'y avait « pas trop d’inquiétude ».

L'Info du jour pic.twitter.com/wC02F8M7sg — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Le PSG annonce trois semaines d'absence pour Mbappé

Et pourtant, dans un communiqué publié jeudi, le PSG annonce que Kylian Mbappé souffre « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral ». Le club de la capitale a également confirmé la durée d'indisponibilité de son attaquant à savoir trois semaines. Autrement dit, son retour à la compétition est attendu pour le 23 février, ce qui devrait lui faire rater trois journées de Ligue 1 (Toulouse, Monaco et Lille), mais également le choc en Coupe de France face à l'OM et surtout le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Un sacré coup dur pour le PSG.

Un miracle à venir ?