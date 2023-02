Le PSG annonce la mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Ce mercredi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Montpellier (1-3). Mais pour le club de la capitale, il y avait plus important que ce résultat après la rencontre : l’état de santé de Kylian Mbappé. Sorti après 20 minutes alors qu’il était touché physiquement, le Français a passé des examens pour connaitre la gravité du pépin et les nouvelles communiquées par le PSG ne sont clairement pas bonnes.

A moins de deux semaines du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG redoute bien évidemment les blessures. Mais il y a quand même des matchs de Ligue 1 à jouer et ce mercredi, les hommes de Christophe Galtier étaient face à Montpellier. Alors que Neymar était absent pour cette rencontre, Kylian Mbappé a lui rapidement dû laisser sa place, touché à la cuisse.

Un retour dans 3 semaines

En voyant Kylian Mbappé sortir et son expression du visage, on pouvait redouter le pire pour le numéro 7 du PSG. Et le verdict est finalement tombé ce jeudi. Dans un communiqué, le club de la capitale a annoncé que Mbappé souffrait « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral ». Quid de son absence ? Elle est estimée à 3 semaines. Une indisponibilité qui par conséquent le rend forfait pour le match aller face au Bayern Munich.

Comment faire sans Mbappé ?

C’est donc sans Kylian Mbappé que Christophe Galtier devra faire face au Bayern Munich le 14 février prochain. La question sera alors de savoir comment l’entraîneur du PSG fera pour le remplacer. Alors qu’Ekitike pourrait compléter le trio offensif avec Neymar et Messi, un changement de système peut également être possible. A suivre…