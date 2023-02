Le PSG panique pour Mbappé, Djokovic lui redonne espoir

Axel Cornic

La sortie sur blessure de Kylian Mbappé fait trembler le Paris Saint-Germain, à quelques jours du grand rendez-vous européen face au Bayern Munich. Le verdict définitif doit encore tomber pour la star française, qui aurait reçu un coup derrière le genou et se tenait la cuisse ce mercredi soir, lors de la victoire sur Montpellier (1-3).

Comme toujours, l’hiver est la pire période pour le PSG. Cette fois ci, ce n’est pas Neymar pour qui tout le monde s’inquiète, mais bien Kylian Mbappé, sorti sur blessure ce mercredi lors de la rencontre face à Montpellier.

Un joueur du PSG touché par cet échec du mercato https://t.co/eJ45qEnsD5 pic.twitter.com/pJfrfUmygl — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Mbappé blessé, l’énorme inquiétude du PSG

Forcément, avec le huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, les vieux fantômes du PSG ressurgissent. Cela est accentué par l’importance prise par le Français depuis le début de la saison et encore plus après la Coupe du monde, avec Neymar qui a notamment rencontré des problèmes.

« Mbappé ? Djokovic a bien gagné l’Open d’Australie avec une déchirure de 3cm »