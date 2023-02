Mbappé : Les images qui effraient le PSG

Arthur Montagne

Sorti sur blessure contre Montpellier mercredi soir, Kylian Mbappé suscite l'inquiétude de tous les fans du PSG à quelques jours du choc en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Et les images de l'attaquant français passant dans la zone mixte du stade de La Mosson ne risquent pas de les rassurer...

C'était probablement la plus grande crainte du côté du PSG. Avant l'enchaînement des matches au cœur d'un calendrier démentiel, les risques de blessures sont bien évidemment plus nombreux. Et ce que craignaient le plus les Parisiens est arrivé, à savoir une blessure de Kylian Mbappé. Touché au genou après un contact avec Léo Leroy mercredi soir, l'international français a été remplacé par Hugo Ekitike vers la 20e minute de jeu face à Montpellier.

Les images de Kylian Mbappé en zone mixte, boitillant... 🤕#MHSCPSG pic.twitter.com/WZzrF5QOvp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 1, 2023

Mbappé quitte le stade en boitant

Une nouvelle très inquiétante à seulement quelques jours du choc contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le 14 février. Et les images diffusées par Canal+ sur lesquelles on aperçoit Kylian Mbappé quitter La Mosson en boitant ne devraient pas rassurer le PSG.

«Ah j’ai trop mal»