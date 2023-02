Il prend la porte au PSG, Mbappé pleure

Thibault Morlain

Si le PSG n’a pas réussi à recruter Hakim Ziyech lors de la dernière journée du mercato hivernal, le club de la capitale a tout de même bouclé un départ, celui de Keylor Navas. Le Costaricain s’est envolé pour la Premier League, prêté à Nottingham Forest. Un départ qui n’a pas manqué de faire réagir le vestiaire du PSG, à commencer par Kylian Mbappé.

Depuis l’arrivée de Christophe Galtier comme entraîneur du PSG, Keylor Navas rongeait son frein sur le banc de touche. Relégué au rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma, l’ancien du Real Madrid n’a dû se contenter de quelques minutes en Coupe de France. Face à cette situation, un départ semblait inévitable pour Navas afin de retrouver le sourire loin du PSG. Et si le Costaricain avait vu son départ capoter au mercato estival, il a bel et bien fait ses valises durant le mois de janvier. Keylor Navas a alors rejoint la Premier League et le club de Nottingham Forest dans le cadre d’un prêt, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison.

« Merci Paris »

C’est donc loin du PSG que Keylor Navas va donc terminer cette saison 2022-2023. Et au moment de s’envoler pour la Premier League et Nottingham Forest, le Costaricain a tenu à faire ses adieux au club de la capitale avec un beau message sur son compte Instagram. « Merci Paris », a-t-il posté en légende d’une photo le représentant avec le maillot du PSG derrière la Tour Eiffel.

Merci Paris pic.twitter.com/7xvveKjpQn — Keylor Navas (@NavasKeylor) February 1, 2023

La tristesse de Mbappé et Hakimi

Un message qui a d’ailleurs suscité certaines réactions et pas des moindres. Kylian Mbappé a notamment commenté cette publication de Keylor Navas avec un coeur ainsi qu’un émoticône en train de pleurer. Achraf Hakimi a lui aussi montré quelques regrets avec ce départ du portier du PSG. Lui aussi a posté un coeur avec cette fois un émoticône avec les yeux remplis de larmes.