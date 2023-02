«Même Zidane n’oserait pas», l’entraîneur du PSG est attaqué

Arthur Montagne

Alors que Christophe Galtier s’évertue à aligner Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé en même temps, Daniel Riolo ne comprend pas que le PSG continue sur cette lancée. L’éditorialiste assure même que ni Zinedine Zidane, ni Pep Guardiola n’oseraient se lancer dans un schéma avec les trois stars.

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, Christophe Galtier est confronté aux mêmes problèmes que ses prédécesseurs, à savoir la gestion des stars. En effet, le technicien français aligne toujours la MNM lorsque les trois attaquants sont disponibles. Mais pour Daniel Riolo, c'est impossible de jouer avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ensemble.

L'info du jour pic.twitter.com/XmJfRupw7C — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

«Zidane, Guardiola ou n’importe qui d’autre ne ferait jouer les trois devant ensemble»

« Il faut déjà se mettre dans la tête que même Zidane, Guardiola ou n’importe qui d’autre ne ferait jouer les trois devant ensemble, car c’est tout bonnement impossible. Ce n’est pas qu’un problème d’entraîneur, c’est aussi un problème de joueurs que tu recrutes, que tu as sur le terrain. Est est-ce que l’entraîneur, l’idée de jeu qu’il a peut la mettre en application avec les joueurs qu’on lui a donné », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot avant de rappeler que le PSG voulait se séparer de Neymar l'été dernier.

«Ils voulaient se séparer de Neymar ce n’est pas pour rien»