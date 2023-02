Catastrophe pour Mbappé, le PSG prépare une révolution

Arthur Montagne

C'est donc officiel, Kylian Mbappé va rater trois semaines de compétition et sera donc absent au moins pour les cinq prochains matches du PSG. Un sacré coup dur pour les Parisiens qui vont devoir apprendre à jouer sans leur star. Cela offre donc un gros casse-tête à Christophe Galtier qui va devoir trouver des solutions rapidement.

Toujours aussi important pour le PSG, Kylian Mbappé est l'un des cadres du club de la capitale et sa blessure est donc particulièrement redoutée. C'est la raison pour laquelle depuis mercredi, les Parisiens tremblent. Et pour cause, contre Montpellier, le crack de Bondy a quitté ses partenaires relativement tôt en se touchant l'arrière de la cuisse. Jamais bon signe...

Mbappé va rater 5 matches

Et la sentence est finalement tombée jeudi. Par le biais d'un communiqué, le PSG a annoncé que Kylian Mbappé souffrait « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral ». Résultat, trois semaines d'absence pour l'attaquant français qui va rater trois journées importantes en Ligue 1 contre Toulouse, Monaco et Lille, mais également le huitième de finale de Coupe de France contre l'OM et le choc face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Comment jouer sans Mbappé ?