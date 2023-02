«Il y a une petite possibilité», une surprise est annoncée pour Mbappé

Amadou Diawara

Touché à la cuisse lors du choc face à Montpellier, Kylian Mbappé est victime d'une lésion et devrait manquer trois semaines de compétition. Alors qu'il serait forfait pour le match aller de Ligue des Champions face au Bayern, le numéro 7 du PSG aurait tout de même un petit espoir de figurer sur la feuille de match de Christophe Galtier le 14 février.

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a dû sortir prématurément face à Montpellier. La faute à une lésion à une cuisse. Comme annoncé par le PSG, Kylian Mbappé devrait manquer trois semaines de compétition. Ainsi, le numéro 7 parisien serait d'ores et déjà forfait pour le match aller contre le Bayern le 14 février. A moins que...





«Il y a une petite possibilité qu'il soit sur le banc le 14 février»

Interrogé par Europe 1 , Jimmy Algerino s'est prononcé sur la blessure de Kylian Mbappé. Et à en croire l'ancien pensionnaire du PSG (1996-2001), l'attaquant de 24 ans aurait une petite chance d'être sur la feuille de match de Christophe Galtier pour le huitième de finale aller de la Ligue de Champions face au Bayern.

«On peut imaginer qu'il puisse guérir de manière extraordinaire»