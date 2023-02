Catastrophe confirmée pour Mbappé

Arthur Montagne

Sorti sur blessure contre Montpellier mercredi soir, Kylian Mbappé a passé des examens afin de déterminer la nature exacte de sa blessure. Et visiblement, cela confirme que l'attaquant du PSG souffre d'une lésion musculaire qui pourrait le tenir éloigné des terrains pendant 3 semaines. Sa présence contre le Bayern Munich est donc plus qu'incertaine.

C'est l'image que les Parisiens ne voulaient pas voir. Mercredi soir contre Montpellier, Kylian Mbappé est resté au sol après un contact avec le défenseur héraultais Léo Leroy. Après avoir tenté de rester sur la pelouse, l'attaquant du PSG a finalement fait signe à son banc qu'il ne pouvait pas continuer et a donc été remplacé par Hugo Ekitike après 20 minutes de jeu.

«Ah j’ai trop mal»

Et à sa sortie du terrain, Kylian Mbappé avait d'ailleurs des mots inquiétants. « C’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal », confiait l'attaquant du PSG dans des propos captés par les micros de Canal+ . Et le suspens concernant sa blessure a pris fin.

Trois semaines d'absence pour Mbappé ?